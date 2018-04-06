Проворов стал 4-м российским защитником в истории, забросившим 16 шайб за сезон

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отличился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4:3).

Она стала для него 16-й в сезоне. До него столько или больше голов в одном сезоне НХЛ удавалось забить только трём защитникам из России – Сергею Гончару (шесть раз, включая рекорд сезона-2001/02 – 26 шайб), Борису Миронову и Андрею Маркову (по одному разу).

Кроме того, Проворов впервые в карьере достиг отметки 40 (16+24) очков в сезоне.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Полный обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».