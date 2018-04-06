«Аризона» согласовала контракт с голкипером Антти Раантой на $ 12 млн

«Аризона Койотс» и голкипер Антти Раанта договорились об условиях нового контракта, сообщает Arizona Sports. 28-летний финн заключит с клубом трёхлетний контракт и будет зарабатывать около $ 4 млн в год.

Раанта летом 2018 года мог стать неограниченно свободным агентом. Его зарплата по действующему контракту – $ 1 млн в год. Финский вратарь стал «койотом» летом 2017 года в результате обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».

В нынешнем сезоне Раанта провёл 46 игр, в которых одержал 21 победу при коэффициенте надёжности 2,24 и проценте отражённых бросков 93,0. За карьеру в НХЛ финский вратарь выиграл 68 из 140 игр при коэффициенте надёжности 2,30 и проценте отражённых бросков 92,2.