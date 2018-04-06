Крикунов: «Автомобилист» должен был оказаться на месте «Трактора»

Экс главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги сезона, в котором команда вылетела из плей-офф на стадии первого раунда.

«Новый год встретили на первом месте в таблице Восточной конференции. Может, в этом и была наша ошибка? Немножко подогнали команду, и парни могли посчитать, что можно тренироваться спустя рукава. По ходу февральского перерыва уехали тренироваться в Чехию, готовились там. Но у нас выпал ключевой народ: по одному игроку из трёх звеньев. Эти ребята вернулись в строй к последним матчам «регулярки», даже не выступали в турнире, который в паузе в Екатеринбурге проходил.

У нас в составе оказалось очень мало игроков, которые выступали в плей-офф и проходили хотя бы первый круг. Явно не хватило кубкового опыта. Мы собрали ребят, за которых не надо было платить, которые стали свободными агентами после 28-30 лет. Они вроде и опытные, но, чтобы пройти «Магнитку», этого оказалось недостаточно. Вообще, с Магнитогорском мы ужасно сыграли в неравных составах. В меньшинстве действовали неплохо, а большинство у нас не шло вообще, даже антирекорд вроде бы установили.

Сейчас я знаю, что нужно этой команде, чтобы она на следующий год выиграла медали. Где добавить, где убавить. И ведь надо совсем немного! Даже в этом сезоне — сейчас «Автомобилист» должен был оказаться на месте «Трактора». А на следующий год – вообще сто процентов финал конференции», — цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ.