Олег Ореховский остался в тренерском штабе «Сочи»

Ассистент главного тренера хоккейного клуба «Сочи» сохранил свой пост и продолжит работу с командой в сезоне-2018/19. Клуб продлил контракт с 40-летним специалистом на один год. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Олег Ореховский вошёл в тренерский состав «леопардов» по ходу чемпионата и в штабе отвечал за работу с защитниками.

Тренерскую карьеру специалист начал в 2010 году в роли ассистента в команде МХЛ «Шериф» (Тверь), а в следующем сезоне вошёл в тренерский штаб балашихинского «Динамо» из ВХЛ. В 2012 году получил назначение в подмосковный «Витязь», где сначала был помощником главного тренера, а затем возглавил команду. В должности главного тренера в Подольске трудился полтора года, после чего покинул клуб. Следующим местом работы был нижнекамский «Нефтехимик», в котором был помощником Евгения Попихина в сезоне-2016/17.