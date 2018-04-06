Шалунов вернулся в состав ЦСКА на пятый матч со СКА, в воротах — Юханссон

ЦСКА назвал состав на пятый матч финала Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. Счёт в серии 2-2.
Юханссон (Сорокин);
Киселевич – Робинсон, Ничушкин – Андронов – Скотт;
Нестеров – Марченко, Григоренко – Попов – Капризов;
Науменков – Пашнин, Шумаков – Шалунов – Петров.
Сергеев, Попугаев Н.; Кузьменко – Светлаков – Окулов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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