Президент ЦСКА: вся битва со СКА ещё впереди, мы сделали маленький шажок вперёд

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился впечатлениями от пятого матча финальной серии плей-офф в Западной конференции КХЛ, в котором его команда минимально переиграла СКА в Санкт-Петербурге (1:0, 3-2 в серии).

«Хочется порадоваться за команду ЦСКА, за наш «армейский» клуб! Единственный гол в концовке третьего периода — в активе у молодого вундеркинда Кирилла Капризова. Конечно, это важно, что Кирилл чувствует уверенность в своих силах. Но ещё важнее, что победила вся команда. Не было бы этого гола, не будь такой самоотдачи со стороны всего коллектива. У ребят было огромное желание победить. Хочу отметить великолепную игру ЦСКА в обороне, классную игру вратаря. Ещё очень важно отметить, что вся битва впереди, серия продолжается. Мы сделали только маленький шажок вперёд. Мы работаем. Повторюсь, праздновать рано, это плей-офф», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.