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Никита Кучеров впервые в карьере набрал 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ

Никита Кучеров впервые в карьере набрал 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (4:2, идёт второй период).

Таким образом, Кучеров впервые в карьере набрал 100 (39+61) очков за регулярный сезон. Для достижения этой отметки российскому хоккеисту потребовалось провести 79 матчей. Предыдущий личный рекорд Кучерова составлял 85 очков в сезоне-2016/17. Кучеров стал третьим игроком в истории «молний» после Венсана Лекавалье (107 баллов) и Мартен Сен-Луи (102 очка), кому покорилась отметка в 100 баллов за сезон.

Видео 100-го очка Кучерова можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Никита Кучеров вышел на 3-е место в истории «Тампы» по очкам в одном сезоне
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