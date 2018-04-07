Кучеров: запомню сегодняшний день до конца своей жизни

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал тот факт, что набрав 2 (1+1) очка в игре с «Баффало Сэйбрз» (7:5), он добрался до отметки в 100 очков за регулярный сезон-2017/18.

«Не каждый сезон вы набираете 100 очков. Думаю, что это нечто особенное. Определённо, я запомню сегодняшний день до конца моей жизни.

В чём разница между вторым и третьем периодами? Мы просто начали играть в правильный хоккей», — цитирует Кучерова Tampa Bay Times.

Кучеров впервые в карьере набрал 100 (39+61) очков за регулярный сезон. Для достижения этой отметки российскому хоккеисту потребовалось провести 79 матчей. Предыдущий личный рекорд Кучерова составлял 85 очков в сезоне-2016/17.