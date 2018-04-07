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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Берглунд, оформивший хет-трик во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1).

Второй звездой стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янне Гурд, записавший в актив 3 (1+2) очка в игре с «Баффало Сэйбрз» (7:5).

Замкнул тройку лучших игроков голкипер «Питтсбург Пингвинз» Кейси Десмит, отразивший все 35 бросков по воротам в матче с «Оттавой Сенаторз».

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А «Питтсбург» первым в лиге завершил регулярный чемпионат, также набрав 100 очков.
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