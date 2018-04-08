Александр Овечкин в седьмой раз в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 49 шайб в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги и в седьмой раз в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи». Ранее Овечкин становился лучшим снайпером лиги в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. В прошлом сезоне больше всех шайб в «регулярке» забросил Сидни Кросби. Российский нападающий повторил рекорд Бобби Халла по победам в гонке снайперов, во времена которого в лиге не было специального приза для лучшего снайпера.

Второе место в зачёте снайперов занял финский нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне с 44 точными бросками. Топ-3 замкнул шведский форвард «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, забросивший 43 шайбы. Все хоккеисты провели по 82 игры в чемпионате. В первую пятёрку также вошли нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и нападающий «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал (оба — по 42 шайбы).

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве. Его дебют в Национальной хоккейной лиге состоялся в сезоне-2005/06, когда он подписал контракт с «Вашингтоном», выбравшим Овечкина под первым номером драфта НХЛ.

За свою карьеру 32-летний игрок становился обладателем большого количества индивидуальных наград, среди которых «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку), «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу), «Тед Линдсей Эворд» (приз выдающемуся хоккеисту по итогу голосования игроков), «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку), «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона). В январе 2017 года Овечкин был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

В нынешнем сезоне 32-летний Овечкин в 82 матчах забросил 49 шайб и сделал 38 передач. За карьеру в НХЛ на счету форварда 607 шайб и 515 результативных передач в 1003 играх.