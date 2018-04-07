Браташ — о поражении от Германии: ребята посчитали, что всё пойдёт своим чередом

Главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ подвёл итоги матча Еврочелленджа, в котором россияне в овертайме уступили Германии со счётом 3:4.



«Сегодня была совсем другая игра по сравнению со вчерашней. Соперник сыграл в ту игру, в которую мы играли вчера. А мы не делали того, что делали вчера. Ребята, видимо, посчитали, что всё пойдёт своим чередом. Это я связываю с неопытностью, молодостью. Они ещё не имеют большого опыта, только набираются его. Видимо, у них сидело, в голове, что после вчерашнего игрового преимущества всё само собой пойдёт дальше.

Олимпийская сборная как раз и существует для того, чтобы наигрывать опыт. Мы смотрим на игру ребят, делаем выводы, понимаем, кто осознаёт меру ответственности, которая лежит на игроке, когда он надевает майку сборной, а кто ещё — нет. Получаем нужную информацию, формируем мнение, на кого мы можем в дальнейшем рассчитывать, а кто ещё не готов.

Павел Падакин получил травму плеча. Надеемся, что она несерьёзная, но для сборной он, скорее всего, выбыл. На лечение потребуется определённое время. Нам нужно будет его заменить. Предстоит ещё Еврочеллендж в Норвегии. Посмотрим, как себя в дальнейшем проявят наши игроки», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.