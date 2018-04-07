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Демидов: главный вывод из поражения от Германии — надо играть до конца

Демидов: главный вывод из поражения от Германии — надо играть до конца
Хоккей / Евротур

Защитник олимпийской сборной России Николай Демидов поделился мнением о поражении от команды Германии (3:4 ОТ) в матче Еврочелленджа. Игрок «Сибири» стал автором одной из заброшенных шайб.

«Мы немного расслабились. При 3:1 в нашу пользу могли сделать счёт больше. Не хватило дисциплины. Где-то чуть-чуть не доработали, и из мелочей сложился печальный результат. Надо играть до конца — это самый главный вывод. Когда выбыл Падакин, ребята завелись, против нашего нападающего сыграли жёстко», — приводит слова Демидова официальный сайт Федерации хоккея России.

Олимпийская сборная России проиграла Германии в повторном матче Еврочелленджа
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