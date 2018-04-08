Определены первые две пары стартового раунда Кубка Стэнли на Востоке

В Национальной хоккейной лиге определилась ещё две пары стартового раунда Кубка Стэнли. «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Филадельфией Флайерз».

Согласно правилам НХЛ, в первом раунде плей-офф одну пару образуют команды, занявшие второе и третье места в своём дивизионе, а вторую пару — победитель своего дивизиона и команда, получившая уайлд-кард.

На Востоке определены все участники плей-офф. Помимо «Вашингтона», «Коламбуса», «Питтсбурга» и «Филадельфии» борьбу за Кубок Стэнли поведут «Торонто Мэйпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз».