Определены все участники Кубка Стэнли-2018

«Колорадо Эвеланш» переиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (5:2). Благодаря этому результату подопечные Джареда Беднара заняли восьмое место в Западной конференции и стали последним участником плей-офф. Примечательно, что обошли они в турнирной таблице «музыкантов».

После этого матча стали известны все участники плей-офф-2018. Ранее на Западе в розыгрыш Кубка Стэнли пробились: «Нэшвилл Предаторз», «Вегас Голден Найтс», «Виннипег Джетс», «Анахайм Дакс», «Миннесота Уайлд», «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз».

Участниками плей-офф на Востоке стали: «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Питтсбург Пингвинз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфия Флайерз».

На данный момент известно, что в первом раунде между собой сыграют «Вашингтон» и «Коламбус», «Питтсбург» и «Филадельфия», «Виннипег» и «Миннесота», «Колорадо» и «Нэшвилл».