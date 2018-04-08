Голкипер «Виннипега» Хеллебайк установил новый рекорд НХЛ для вратарей из США

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк одержал победу во встрече с «Чикаго Блэкоукс» (4:1), которая стала для него 44-й в нынешнем сезоне.

Это позволило 24-летнему вратарю установить рекорд среди всех вратарей из США, когда-либо выступавших в НХЛ. Хеллебайк побил достижение в 43 победы Тома Баррассо из «Питтсбург Пингвинз» сезона-1992/93. Чуть ниже в рейтинге расположились Майк Рихтер с 42 победами в сезоне-1993/94 и Райан Миллер с 41 успехом в сезоне-2009/10.

Всего в этом сезоне Хеллебайк провёл за «Виннипег» 67 матчей, в которых в среднем пропускал 2,36 шайб при проценте отражённых бросков 92,4.