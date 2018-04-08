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Молодёжная сборная России на «Турнире четырёх наций» переиграла словаков

Молодёжная сборная России на «Турнире четырёх наций» переиграла словаков
Хоккей / Чемпионат мира U18 – U20

Молодёжная сборная России победно завершила «Турнир четырёх наций». Подопечные Валерия Брагина переиграли сверстников из Словакии со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) и с шестью очками заняли второе место.

В составе россиян дублем отметился Егор Филин, ещё по одной шайбе на свой счёт записали Александр Яремчук и Степан Старков.

Всего на турнире россияне провели три матча. Была одержана крупная победа над чехами со счётом 5:0, а в другой встрече сильнее оказалась команда Финляндии, переигравшая команду Валерия Брагина 2:1.

Молодёжная сборная России разгромила чехов на «Турнире четырёх наций»
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