Ковальчук заявил, что ближайшие два-три года проведёт в НХЛ

Нападающий питерского СКА Илья Ковальчук заявил, что намерен продолжить карьеру в НХЛ.

Форвард поделился своим желанием попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три сезона. Ковальчук поблагодарил одноклубников, руководство и болельщиков за поддержку.

Илья перешёл в СКА в 2012 году и провёл в Санкт-Петербурге шесть сезонов. В нынешнем плей-офф он сыграл 14 матчей, в которых записал на свой счёт 9 (5+4) очков. В НХЛ Ковальчук выступал за «Атланту Трэшерз» и «Нью-Джерси Дэвилз».