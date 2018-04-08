Никитин: не могу отвечать на вопросы о здоровье Капризова и Телегина

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги финальной серии Западной конференции КХЛ, в которой его команда со счётом 4-2 выиграла у питерского СКА.

«Вратарь у нас здорово сыграл, ребята самоотверженно сражались. Против такого соперника по-другому не получилось бы. Честно скажу: не могу отвечать на вопросы о здоровье Капризова и Телегина. С утра приходишь – то одно, то другое. Мне нечего сказать на эту тему.

Ещё пять дней до серии с «Ак Барсом», не знаю, кто будет играть в ней из вратарей. Мы всю игру придерживались своего плана. Прекрасно понимали силу соперника», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.