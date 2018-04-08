Стал известен календарь финальных игр плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА

Финальная серия за Кубок Гагарина начнётся 14 апреля в Казани. «Ак Барс» имеет преимущество своей площадки, так как выиграл Восточную конференцию, а ЦСКА на Западе занял второе место в регулярном чемпионате.
Расписание матчей финала КХЛ:
14 апреля, суббота, Казань — 17:00*
16 апреля, понедельник, Казань — 19:00
18 апреля, среда, Москва — 19:30
20 апреля, пятница, Москва — 19:30
22 апреля, воскресенье, Казань — 17:00
24 апреля, вторник, Москва — 19:30
26 апреля, четверг, Казань — 19:00
* — начало матчей указано по московскому времени
Курсивом выделены матчи, которые могут потребоваться, если одна из команд не сможет завершить серию со счётом 4-0.
Почему ЦСКА заслужил этот финал. Два момента, когда весь СКА был в шоке
Дубль Григоренко — это супер. Но перед каждым из этих голов СКА должен был снимать все вопросы о победителе.