Стал известен календарь финальных игр плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА

Финальная серия за Кубок Гагарина начнётся 14 апреля в Казани. «Ак Барс» имеет преимущество своей площадки, так как выиграл Восточную конференцию, а ЦСКА на Западе занял второе место в регулярном чемпионате.



Расписание матчей финала КХЛ:

14 апреля, суббота, Казань — 17:00*

16 апреля, понедельник, Казань — 19:00

18 апреля, среда, Москва — 19:30

20 апреля, пятница, Москва — 19:30

22 апреля, воскресенье, Казань — 17:00

24 апреля, вторник, Москва — 19:30

26 апреля, четверг, Казань — 19:00

* — начало матчей указано по московскому времени

Курсивом выделены матчи, которые могут потребоваться, если одна из команд не сможет завершить серию со счётом 4-0.