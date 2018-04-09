СКА не смог пробиться в финал Кубка Гагарина, уступив московскому ЦСКА в полуфинальной серии со счётом 2-4. Наставник петербуржцев Олег Знарок на послематчевой пресс-конференции заявил, что его будущее в клубе неизвестно. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Должен ли Знарок продолжить работу со СКА?».
Выбрать нужный вариант ответа также можно на PlayBuzz.
«Моё будущее неизвестно». Знарок и Дацюк тоже уйдут из СКА?
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