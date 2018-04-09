OHL: Андрей Свечников набрал 9 очков в последних 4 матчах плей-офф

Нападающий клуба юниорской лиги Онтарио «Бэрри Колтс» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в третьем матче второго раунда плей-офф с «Кингстон Фронтенакс» (2:4, 2-1 в серии). В случае выхода «Бэрри» в следующий раунд Свечников не поможет сборной России на юниорском чемпионате мира.

18-летний российский форвард в нынешнем плей-офф набрал 9 (5+4) очков в 5 матчах, при этом завершив первый из них без баллов. Его одноклубник Дмитрий Соколов забросил 7 шайб и сделал 6 передач в 9 играх розыгрыша.





Андрей Свечников родился 26 марта 2000 года в Барнауле.



Выступал за юношеские команды «Ак Барса», в сезоне-2015/16 сыграл за сборную России U17 на Мировом кубке вызова, набрав 5 (2+3) очков в шести играх, а также за сборную U18 на ЮЧМ, отметившись двумя голами в пяти матчах.



Сезон-2016/17 провёл в USHL за «Маскегон», набрав 58 (29+29) очков в 48 матчах. На Мировом кубке вызова провёл четыре встречи и набрал 8 (5+3) очков, на ЮЧМ помог команде выиграть бронзу, в семи матчах набрав 9 (4+5) очков. На МЧМ-2018 отдал 5 передач в 5 матчах, а сборная России проиграла в четвертьфинале.



С сезона-2017/18 выступает в



Брат Андрея Евгений Свечников выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером. Справка «Чемпионата»Андрей Свечников родился 26 марта 2000 года в Барнауле.Выступал за юношеские команды «Ак Барса», в сезоне-2015/16 сыграл за сборную России U17 на Мировом кубке вызова, набрав 5 (2+3) очков в шести играх, а также за сборную U18 на ЮЧМ, отметившись двумя голами в пяти матчах.Сезон-2016/17 провёл в USHL за «Маскегон», набрав 58 (29+29) очков в 48 матчах. На Мировом кубке вызова провёл четыре встречи и набрал 8 (5+3) очков, на ЮЧМ помог команде выиграть бронзу, в семи матчах набрав 9 (4+5) очков. На МЧМ-2018 отдал 5 передач в 5 матчах, а сборная России проиграла в четвертьфинале.С сезона-2017/18 выступает в OHL за «Бэрри», является одним из фаворитов драфта НХЛ 2018 года.Брат Андрея Евгений Свечников выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером.

Посмотреть обзор матча можно на официальном сайте лиги.