КХЛ назвала лучших игроков финалов конференций Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финалов конференций Кубка Гагарина:

– лучшим вратарём признан Ларс Юханссон (ЦСКА), одержавший победы в двух из трёх матчей серии со СКА, в которых принимал участие. Шведский голкипер «армейцев» провёл на льду 161 минуту 42 секунды и отразил 100% бросков по своим воротам. В пятом матче западного финала Юханссон оформил «сухарь», в шестом вышел на замену и не пропустил. Его сухая серия длится 198 минут 32 секунды;

– лучшим защитником признан Василий Токранов («Ак Барс»), в трёх матчах с «Трактором» одержавший вместе с командой три победы, набравший в них 3 (1+2) очка и завершивший серию с показателем полезности «+2» (лучшие результаты раунда среди игроков его амплуа). На счету казанского защитника один из победных голов его команды;

– лучшим нападающим признан Михаил Григоренко (ЦСКА), в шести матчах серии против СКА набравший 6 (4+2) очков при показателе полезности «+4» (лучший результат раунда среди нападающих). На счету «армейского» форварда 13 бросков по воротам и победный дубль в шестой игре серии, в среднем он проводил на льду по 19 минут 44 секунды в каждом матче;

– лучшим новичком признан нападающий Виталий Кравцов («Трактор»), сыгравший во всех четырёх матчах финала Восточной конференции. В среднем Кравцов проводил на льду 13 минут 26 секунд и нанёс три броска по воротам, а также выполнил три силовых приёма и заработал для своей команды три большинства.