СМИ: Капризов пропустил шестой матч серии со СКА из-за свинки

По информации «Спорт Бизнес Online», нападающий ЦСКА Кирилл Капризов пропустил шестой матч финала Западной конференции Кубка Гагарина со СКА (3:2 ОТ, 4-2) из-за свинки.

Напомним, что перед началом серии стало известно, что ряд игроков «армейской» команды заболели свинкой. Первыми жертвами болезни стали нападающие Константин Окулов и Андрей Светлаков, которые были отправлены в состав фарм-клуба ЦСКА в ВХЛ. Вероятно, что вирус в Высшую лигу привезли хоккеисты пермского «Молота» из Китая. Этой же болезнью переболели и Максим Шалунов с Сергеем Шумаковым.

В 15 матчах Кубка Гагарина Капризов набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности +3.