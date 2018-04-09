Михаил Сергачёв занял 2-е место в списке защитников-бомбардиров среди новичков

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв занял второе место в списке защитников-бомбардиров среди новичков по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

19-летний россиянин забросил 9 шайб и сделал 31 передачу в 79 матчах. Первое место занял американский защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Уилл Батчер, набравший 44 (5+39) очка в 81 матче. Тройку лучших замкнул канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Райан Пулок с 32 (10+22) баллами в 68 играх, который примет участие в чемпионате мира 2018 года в Дании.