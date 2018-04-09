Епанчинцев: постараюсь оправдать доверие и улучшить результаты «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я хотел продолжить работу в московском «Спартаке», мне приятно находиться в этом клубе, быть его частью. Думаю, продление соглашения – стимул для любого тренера. Благодарен руководителям, которые в меня поверили. Постараюсь оправдать их доверие, улучшить результаты. Помощникам, покинувшим команду, – Андрею Потайчуку и Виктору Костючёнку – хочу пожелать удачи в дальнейшем на их новых местах работы. Такая наша тренерская доля», — сказал Епанчинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.