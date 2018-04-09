«Трактору» вручили бронзовые медали КХЛ

Игроки челябинского «Трактора» получили бронзовые медали КХЛ. Напомним, «Трактор» уступил в финале Восточной конференции казанскому «Ак Барсу» со счётом 0-4.



Клуб повторил достижения сезонов-1976/77, 1992/93, 1993/94 и 2011/12.



В сезоне-2017/18 «Трактор» отпраздновал 70-летие, одержал 41 победу и забил 171 гол.



Лучший бомбардир сезона: Пол Щехура и Рикард Йюнге (по 48 очков).

Лучший бомбардир среди защитников: Ник Бэйлен (39 очков).

Лучший снайпер: Рихард Гюнге (22 гола).

Лучший ассистент: Пол Щехура (27 результативных передач).

Лучший плюс/минус: Иван Вишневский ("+14").

Посмотреть фото можно также в «инстаграме» Виталия Кравцова.