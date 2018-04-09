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Патрик Кейн будет капитаном сборной США на ЧМ-2018

Патрик Кейн будет капитаном сборной США на ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной США Патрик Кейн будет капитаном национальной команды на чемпионате мира-2018 в Дании, информирует официальный «твиттер» USA Hockey. Главным тренером сборной, как сообщалось ранее, станет Джефф Блэшилл.

Напомним, «Чикаго» потерял шансы попасть в плей-офф. Кейн единственный раз участвовал в чемпионате мира 10 лет назад.

29-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате записал на свой счёт 76 (27+49) баллов в 82 матчах при показателе полезности "-20" и 32 минутах штрафного времени.

Патрик Кейн сыграет за сборную США на ЧМ-2018
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