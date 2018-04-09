Патрик Кейн будет капитаном сборной США на ЧМ-2018

Нападающий сборной США Патрик Кейн будет капитаном национальной команды на чемпионате мира-2018 в Дании, информирует официальный «твиттер» USA Hockey. Главным тренером сборной, как сообщалось ранее, станет Джефф Блэшилл.



Напомним, «Чикаго» потерял шансы попасть в плей-офф. Кейн единственный раз участвовал в чемпионате мира 10 лет назад.



29-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате записал на свой счёт 76 (27+49) баллов в 82 матчах при показателе полезности "-20" и 32 минутах штрафного времени.



Патрик Кейн сыграет за сборную США на ЧМ-2018