Кулёмин — об окончании контракта с «Айлендерс»: есть многое, о чём нужно думать

Нападающий клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулёмин прокомментировал тот факт, что его контракт с клубом приближается к концу. В нынешнем сезоне 31-летний россиянин сыграл только 13 матчей из-за травмы плеча, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «0».



«Есть многое, о чём нужно подумать. В „Айлендерс“ мне всё нравится, тут отличная команда, с талантливыми молодыми хоккеистами. Скоро их работа станет хорошо видна», — приводит слова россиянина в своём «твиттере» североамериканский журналист Эндрю Гросс.