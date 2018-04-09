Ларионов — об отказе Радулова ехать на ЧМ: критиковать его никто не имеет права

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель кубка Стэнли Игорь Ларионов прокомментировал отказ форварда «Даллас Старз» Александра Радулова от участия в ЧМ-2018.
«Это право каждого игрока. К примеру, канадец Джонатан Тэйвз тоже высказал свое мнение и отказался от поездки на чемпионат мира. Так почему его не может высказать другой игрок, с другим паспортом? Если Радулов отказался ехать в сборную, значит, на то есть причина. Критиковать Радулова никто не имеет права», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Что за обида у Радулова на Знарка. Из-за неё он пропустит чемпионат мира
Форвард «Далласа» не может простить тренера и не приедет в сборную России.