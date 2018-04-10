Житник: Ковальчук — идеальный джокер для «Рейнджерс», только кубок им не светит

Олимпийский чемпион Алексей Житник оценил возможность перехода нападающего СКА Ильи Ковальчука в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Был бы рад встретиться в Нью-Йорке со своим партнёром по «Ак Барсу» времён локаута и по «Атланте Трэшерз», пусть даже пока информация о возвращении Ильи в НХЛ приходит исключительно из России. Здесь по данному вопросу — пока тишина. Ковальчук уезжал в СКА из «Нью-Джерси Дэвилз», и только теперь он становится неограниченно свободным агентом. В принципе, учитывая нынешнее состояние нью-йоркских клубов НХЛ, ему подойдут и «Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Обе команды завалили сезон, толком не боролись за плей-офф.

На моей памяти этот «Рейнджерс» при всём уважении к тем же Наместникову или Бучневичу — самый слабый. Когда начинал свою карьеру в НХЛ, то как раз у «рейнджеров» были одни звёзды — Мессье, Лич, Рихтер, Зубов, Гартнер, Ковалёв, Грэйвз. Трудно объяснить, как там образовался такой кадровый провал. Наверное, проблемы в менеджменте, который за последние пять-десять лет не угадывал на драфтах, ведь результат клубов в нынешней НХЛ, в отличие от лиги девяностых, очень сильно зависит именно от драфтовой политики.

Большие проблемы в «Рейнджерс» и с вратарями, Лундквист, который тащил команду в предыдущие годы, провёл откровенно неудачный сезон. Похоже, команду ждёт большая и трудная перестройка. При этом на всех матчах клуба в «Мэдисоне» — аншлаг, город болен хоккеем. Может, в такой стабильной ситуации и результат особенно не нужен?

Ковальчук — идеальный джокер? В принципе да. Места в первых двух звеньях, большинство — всё открыто. Это вам не «Даллас Старз» или «Чикаго Блэкхоукс», которые тоже не вышли в плей-офф, но у которых великолепно укомплектованные составы. Главное, что он свободный агент и сам решает определяет свою судьбу и место работы. В том же «Рейнджерс» вакансии есть. Но нужно понимать, что в ближайшие два года кубок Стэнли Нью-Йорку не светит», — цитирует Житника Russia-Hockey.