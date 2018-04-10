Тротц: Кузнецов по мере взросления стал осознавать, что он один из лучших в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением об игре нападающего Евгения Кузнецова.



«Несколько лет назад Кузнецов был хорошим хоккеистом, но не понимал, насколько хорошим. А может, и знал, но не понимал, как превратить это в успех. По мере взросления Кузнецов стал осознавать, что он один из лучших игроков в НХЛ. Когда говорю ему: «Сегодня ты играешь против такого-то парня, попытайся его остановить», он с усмешкой отвечает: «Нет, тренер. Это он попытается остановить меня сегодня», — цитирует Тротца Washington Post.