Пашков: Воробьёв уже не выдержал давления в «Магнитке», а в СКА прессинг выше

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал возможную отставку Олега Знарка с поста главного тренера СКА и возможный приход на этот пост Ильи Воробьёва.

«В этой ситуации меня прежде всего удивляет отсутствие официальных комментариев, из чего делаю вывод, что идут какие-то внутренние переговоры, которые могут привести к любым результатам. И к любым кадровым решениям. Если говорить о кандидатуре Ильи Воробьёва, то она лежала на поверхности. Воробьёв-младший входит в штаб Знарка, многое видел в сборной, причем в последнее время не с лавочки, а с трибуны, что-то намотал на ус. Наконец в системе хоккея Санкт-Петербурга работает его отец Петр Ильич. Так что базовая поддержка у Воробьёва-младшего отличная, а решение о его назначении не выглядит спорным.

В среднесрочном плане СКА остаётся лидером хоккея КХЛ, давление на любого тренера там огромное. При всей моей симпатии к Илье Воробьёву, в той же «Магнитке» давления, в том числе административного, он не выдержал, хотя решение Геннадия Величкина убрать тренера до сих пор считаю сомнительным. В Санкт-Петербурге прессинг на Воробьёва точно будет выше, чем в Магнитогорске. И к этому нужно быть готовым с первого же дня.

Давление на сборную России? А вот тут уже ничего не поделать. Всё, что касается публичности, — это не козырь Знарка. Но, думаю, что в самые ближайшие часы ситуация должна определиться, ведь впереди Евровызов, Евротур и чемпионат мира. Времени на раскачку нет.

По большому счету сейчас важен уже каждый день, тем более что в прежние годы именно планомерная подготовка была козырем сборной России в сравнении с многими конкурентами. Насколько я понимаю, во многом как раз двухнедельный сбор в Новогорске помогал национальной команде показывать в целом позитивные результаты. Нельзя этот сбор терять.

Так что сборной уже сегодня-завтра надо принимать кадровые решения и верстать план. Учитывая, что СКА, наверное, остаётся базовым клубом сборной, то автоматически решится и ситуация вокруг «армейцев» Санкт-Петербурга», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.