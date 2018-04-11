И. Знарок: в детстве Кравцов звездил, сейчас ему не дадут этого сделать

Детский тренер Виталия Кравцова Игорь Знарок прокомментировал выступление нападающего «Трактора» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Если честно, меня удивила его результативность в плей-офф. Хорошие данные у него всегда были – его можно назвать игровичком. Виталий хорошо играл и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол. У него были ярко выражены лидерские качества. По-спортивному наглый – даже где-то чересчур. Большим толчком к тому, что он раскрылся в «Тракторе» и показал взрослую игру, стало выступление в ВХЛ за «Челмет». Он получал много игрового времени в Высшей лиге. Он почувствовал, что может играть на взрослом уровне

Серия с «Ак Барсом»? Он очень старался, но Виталий молодой парень. В таком возрасте случаются провалы, сложно показывать стабильную игру. Не скажу, что ему не хватило сил. Я думаю, что «Ак Барс» сыграл против него плотнее, зная, что мальчик может сыграть нестандартно, обвести соперника. Казанцы очень внимательно за ним следили.

Кравцов – простой парень. Его отец связан с хоккеем, до сих пор выступает в любительской лиге. Я думаю, Виталию не дадут зазвездиться. И родители, и ребята в команде не позволят этого сделать. В детстве он звездил, потому что выделялся среди ребят. Но потом у Кравцова это прошло. Уверен, он не встанет на кривую дорожку. Если честно, то в начале мне показалось, что приехал мальчик, который постоянно на шутках. Как будто клоун, но не в плохом смысле этого слова. Очень несерьёзный был, много от меня получал, «поддушивал» я его. Виталию давалось всё легко, поэтому Кравцов не полностью отдавался хоккею. Адаптация в команде у него прошла безболезненно, он постоянно «мутил» какие-то мероприятия для ребят. Мне очень нравилось, что он прямой в отношениях с людьми. Он быстро стал лидером в моей команде. Тогда у меня было два ведущих игрока – и Виталий был одним из них.

Северная Америка? Мы общались с Виталием и его отцом на эту тему. Все вместе пришли к мнению, что ему рано ехать в Северную Америку. Кравцову нужно здесь приобрести опыт, обрасти «мясом», поиграть на хорошем уровне в «Тракторе». Мы сейчас ему поём дифирамбы, а неизвестно, что будет в следующем сезоне. У нас немало примеров, когда парни выстреливали в раннем возрасте, а затем сдувались», — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.