Тарасенко: расстроен травмой, это произошло в самой важной игре сезона

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о травме плеча, полученной в последней игре регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (2:5). 26-летний россиянин перенесёт операцию и пропустит от четырёх до шести месяцев.

«Когда боль не уходит через 10-15 секунд, понимаешь – что-то серьёзное. Я очень расстроен тем, что это произошло в самой важной игре сезона. Неприятно быть в раздевалке в то время, как ребята сражаются за место в плей-офф», – цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

В регулярном чемпионате НХЛ-2017/18 Тарасенко стал лучшим снайпером команды (33 шайбы) и занял второе место по очкам (66) при показателе полезности «+15» и 17 минутах штрафного времени.