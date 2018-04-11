Новым гендиректором московского «Динамо» назначен Валерий Шанцев

Новым генеральным директором московского «Динамо» назначен экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, информирует официальный сайт клуба. На этой должности 70-летний чиновник сменил Сергея Фёдорова.

С августа 1991 года Шанцев занимал пост коммерческого директора «Динамо», одновременно являясь попечителем клуба. 8 августа 2005 года Законодательным собранием Нижегородской области по представлению президента России он был наделён полномочиями губернатора Нижегородской области. 26 сентября 2017 года Шанцев сложил с себя полномочия губернатора, а 2 февраля 2018 года вошёл в совет директоров московского клуба.