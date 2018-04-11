Цулыгин: «Салават» — это вся республика, взяли на себя большую ответственность

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал вступление в должность.

«Мы уже определились с тем, когда будет сбор команды, как будем тренироваться этим летом, куда поедем на сборы. Нам нужно максимально подготовиться к сезону. В ближайшие дни нам необходимо составить и разослать всем ребятам программы по индивидуальной подготовке, чтобы они приехали на сборы уже готовыми. Это очень большая ответственность, потому что „Салават Юлаев“ не просто команда, это ещё и вся республика, в которой очень много людей, переживающих за клуб. Мы на себя взяли эту ответственность, чтобы отработать с максимально большой пользой и принести успех команде», — цитирует Цулыгина пресс-служба клуба.