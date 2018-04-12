Мэтт Мюррей повторил достижение Ильи Брызгалова 12-летней давности

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Филадельфию Флайерз» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась с разгромным счётом 7:0 в пользу хозяев.

Голкипер победителей Мэтт Мюррей отразил 22 броска по воротам и оформил пятый шат-аут в карьере в плей-офф. Учитывая Кубок Стэнли — 2017, Мюррей отыграл на ноль в третий раз кряду и стал девятым голкипером в истории НХЛ с таким достижением. Из российских голкиперов три «сухаря» в плей-офф подряд оформлял только Илья Брызгалов (2006).

Также аналогичное достижение на счету Клинта Бенедиктса (1926), Джона Росса Роча (1929), Франка Маккула (1945), Терри Савчука (1952-1953), Брента Джонсона (2002), Патрика Лалима (2002) и Жана-Себастьяна Жигера (2003).