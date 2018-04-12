«Чемпионат» подводит итоги опроса «Как вы относитесь к решению не брать Григория Денисенко на юниорский чемпионат мира?». По итогам голосования 91% читателей считает «дикостью» со стороны ФХР невызов Денисенко на ЮЧМ, 9% полагают, что тренеру виднее.

Принять участие в опросе также можно было в Playbuzz.

10 апреля стало известно, что один из лидеров юниорской сборной России Григорий Денисенко пропустит домашний чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в Челябинске и Магнитогорске. Главный тренер команды Александр Зыбин мотивировал это решение травмой хоккеиста, однако сам Григорий опроверг это заявление и сообщил, что готовится принять участие в финале Кубка Харламова. По одной из версий, нападающего «Локомотива» отцепили от состава сборной за жёсткие силовые приёмы против форварда СКА Николая Прохоркина в серии Кубка Гагарина и нападающего санкт-петербургского «Динамо» Владимира Барабанова в полуфинале Молодёжной хоккейной лиги.