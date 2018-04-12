Гостисбер: знали, что легко не будет, но 0:7 — это больно и стыдно

Защитник «Филадельфии Флайерз» Шейн Гостисбер прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (0:7) в стартовом матче первого раунда Кубка Стэнли.

«Конечно, вот так начинать серию плей-офф очень непросто. Но мы знали, что легко не будет, потому что они победили нас четыре раза в регулярном сезоне. Безусловно, поражение со счётом 0:7 очень болезненное. И даже постыдное, но всё же счёт в серии только 0:1. Играть ещё много», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.