Илья Воробьёв — и.о. главного тренера сборной России, Знарка на ЧМ не будет

Исполняющим обязанности главного тренера сборной России назначен Илья Воробьёв, Олега Знарка и Харийса Витолиньша в тренерском штабе команды на чемпионате мира — 2018 не будет. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.



«Готовимся к Дании, сейчас у нас Евротур, Еврочеллендж. Команда готовится. Знарок для нас очень много сделал, стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Сейчас он подустал психологически, на него была сильная нагрузка и в СКА, и в сборной. На этом турнире временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьёв, а Знарок будет консультантом. Витолиньш тоже не едет на ЧМ», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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