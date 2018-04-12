Бёзер — о переломе позвонка: невероятная боль, было страшно за свою карьеру

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер прокомментировал свой перелом отростка позвонка, из-за которого он пропустил концовку сезона.



«Мысли об окончании карьеры? Сразу после случившегося, ещё по дороге в больницу, именно такие мысли меня посещали, потому что боль была невероятная. Конечно, было страшно. Но, лёжа на льду, я первым делом попытался двигать пальцами и ногами. Тогда я смог немного расслабиться. Я знал, что что-то не так, но не знал, что именно. Было страшновато.



Было непросто, потому что я очень люблю хоккей и никогда не хочу пропускать игры. Хотя на это можно взглянуть и с другой стороны. Мне, в общем-то, повезло, потому что такая травма вполне могла поставить крест на моей карьере», — цитирует Бёзера Sportsnet.

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