Быков — об уходе Знарка: сборная выиграла Олимпиаду, что тут ещё говорить?

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал назначение Ильи Воробьёва на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России и уход с этого поста Олега Знарка.



«Меня сложно чем-то удивить в хоккее. Так что назначение Ильи Воробьёва не ввело меня в тупик и не стало сюрпризом. Это опытный тренер, который завоёвывал разные титулы и работал на самом разном уровне. Плюсом является и то, что он работал в тренерском штабе Знарка в сборной и знает игроков.



С моей стороны было бы некорректно и неэтично обсуждать, почему в сборной произошла такая рокировка. Это вопросы к господину Третьяку и бывшему главному тренеру Олегу Знарку. Видимо, были веские причины, если пришли к такому решению. Были ли просчёты у Знарка? Вы же сами сказали, что сборная выиграла Олимпиаду, что тут ещё говорить?



Было ли на моей памяти, когда через два месяца после победы на Олимпиаде прощаются с тренером? Ситуации бывают разные, в зависимости от человека, реакции федерации и задач», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Знарок не везёт сборную на ЧМ. Почему замена на Воробьёва – это правильно Но он ещё может вернуться.