Александр Сёмин принёс извинения в связи с дорожным скандалом

Нападающий красноярского «Сокола» Александр Сёмин принёс извинения в связи с недавним дорожным инцидентом. Форвард вместе с отцом оказался в центре конфликта с другим автомобилистом.



«Друзья, болельщики, красноярцы! Хочу прокомментировать недавний дорожный инцидент. Очень торопясь по семейным обстоятельствам, я нарушил правила и повёл себя некорректно по отношению к участникам дорожного движения. Знаю, это недопустимо. Приношу извинения всем участникам и свидетелям этого происшествия и призываю всех соблюдать правила дорожного движения», — написал Сёмин в своём «инстаграме».

Александр Сёмин стал фигурантом дорожного скандала