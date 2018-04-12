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Александр Сёмин принёс извинения в связи с дорожным скандалом

Александр Сёмин принёс извинения в связи с дорожным скандалом
Хоккей / ВХЛ

Нападающий красноярского «Сокола» Александр Сёмин принёс извинения в связи с недавним дорожным инцидентом. Форвард вместе с отцом оказался в центре конфликта с другим автомобилистом.

«Друзья, болельщики, красноярцы! Хочу прокомментировать недавний дорожный инцидент. Очень торопясь по семейным обстоятельствам, я нарушил правила и повёл себя некорректно по отношению к участникам дорожного движения. Знаю, это недопустимо. Приношу извинения всем участникам и свидетелям этого происшествия и призываю всех соблюдать правила дорожного движения», — написал Сёмин в своём «инстаграме».

Александр Сёмин стал фигурантом дорожного скандала
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