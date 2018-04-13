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Дубль Форсберга помог «Нэшвиллу» одолеть «Колорадо» в первом матче серии

Дубль Форсберга помог «Нэшвиллу» одолеть «Колорадо» в первом матче серии
Хоккей / НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Колорадо Эвеланш» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев. «Предаторз» два раза приходилось отыгрываться по ходу матча.

Главной звездой матча был признан нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, на счету которого дубль. По два балла за результативность также набрали: Колтон Сиссонс (1+1), Остин Уотсон (1+1) и Райан Джохансен (0+2).

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился голом в первом периоде и закончил матч с показателем полезности «-1». В составе «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 11 минут 42 секунд и заблокировал 3 броска.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Нэшвилла».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
13 апреля 2018, пятница. 04:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
5 : 2
0:1, 2:1, 3:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Задоров (Рантанен, Маккиннон) – 06:36 (5x5), 1:1 – Уотсон (Сиссонс, Джохансен) – 23:16 (5x5), 1:2 – Комо (Сёдерберг, Ньето) – 24:51 (5x5), 2:2 – Смит (Джохансен) – 28:50 (5x4), 3:2 – Форсберг (Йози, Арвидссон) – 46:08 (5x5), 4:2 – Форсберг – 52:10 (5x5), 5:2 – Сиссонс (Уотсон) – 58:03 (en)
Никита Задоров впервые в карьере забросил шайбу в плей-офф НХЛ
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