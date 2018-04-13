Торторелла: игра Панарина — это разница между победой и поражением

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал игру Артемия Панарина в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ). Российский хоккеист набрал 3 (1+2) очка и стал автором победной шайбы.

«Мы выменяли Панарина за Брендона Саада. Артемий — игрок совершенного иного плана. Он создаёт моменты из ничего. Сегодня он отлично сыграл в том моменте, когда мы сравняли счёт, и забил гол, который не по плечу большинству игроков в этой лиге. Иногда в этом и заключается разница между победой и поражением», — цитирует Тортореллу официальный сайт «Коламбуса».

Видео победного гола Панарина можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.