Грубауэр: «Вашингтон» своими руками выстрелил себе в ногу

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Филипп Грубауэр прокомментировал поражение в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 ОТ, 0-1 в серии). «Столичные» потерпели поражение, ведя по ходу матча 2:0 и 3:2.

«Когда вы ведёте в счёте, то должны быть умными. Вне зависимости от того, что делаете, вы обязаны контролировать нейтральную зону. Не усложняйте сами себе жизнь, не делайте ошибок. Увы, получается, что «Вашингтон» своими руками выстрелил себе в ногу», — цитирует Грубауэра официальный сайт «Вашингтона».