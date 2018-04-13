Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

Грубауэр: «Вашингтон» своими руками выстрелил себе в ногу

Грубауэр: «Вашингтон» своими руками выстрелил себе в ногу
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Филипп Грубауэр прокомментировал поражение в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 ОТ, 0-1 в серии). «Столичные» потерпели поражение, ведя по ходу матча 2:0 и 3:2.

«Когда вы ведёте в счёте, то должны быть умными. Вне зависимости от того, что делаете, вы обязаны контролировать нейтральную зону. Не усложняйте сами себе жизнь, не делайте ошибок. Увы, получается, что «Вашингтон» своими руками выстрелил себе в ногу», — цитирует Грубауэра официальный сайт «Вашингтона».

Панарин и Бобровский творят сенсацию. «Вашингтон» проиграл первый матч плей-офф
Зато «Тампа» и «Бостон» не испытали особых проблем.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент