Тротц: не знаю, сыграет ли Грубауэр во втором матче, но он ни в чём не виноват

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после матча с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 ОТ) в серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1) ответил на вопрос о том, сохранит ли Филипп Грубауэр место основного вратаря во второй игре.

«Не нужно винить Грубауэра за гол Панарина, он отыграл отличный матч. Команда сможет перезагрузиться, если он останется в воротах. Но я не могу сказать, будет ли он играть во втором матче. Мы оценим его игру. Мы сядем, разберём все голы, оценим наше положение, состояние команды и будем исходить из этого в данном вопросе», – цитирует Тротца официальный сайт «Вашингтона».