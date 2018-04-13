Сами Лепистё продолжит карьеру в «Йокерите»

«Йокерит» сохранил в своём составе защитника Сами Лепистё, информирует официальный сайт клуба. Игрок воспользовался пунктом о продлении контракта на один год, теперь соглашение действует до 30 апреля 2019 года.

В минувшем сезоне 33-летний защитник провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 7 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности «+9». В плей-офф на счету Лепистё 7 голевых передач в 11 матчах при показателе полезности «+3».

Помимо «Йокерита» Лепистё выступал в КХЛ в составе пражского «Лева», «Локомотива», «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева». В общей сложности хоккеист принял участие в 366 матчах, в его активе 44 гола и 128 результативных передач.