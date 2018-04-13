«Нефтехимик» подписал двухлетний контракт с нападающим Тимуром Хафизовым

Нижнекамский «Нефтехимик» в своём официальном аккаунте в «Твиттере» сообщил о подписании нового соглашения с нападающим Тимуром Хафизовым.

19-летний форвард является воспитанником клуба. С ним подписан двухлетний двусторонний контракт.

Сезон-2017/18 Хафизов провёл преимущественно в МХЛ, где сыграл за нижнекамский «Реактор» 64 встречи, включая плей-офф. Тимур набрал 72 (25+47) результативных балла и 70 штрафных минут. Также ему удалось дебютировать в КХЛ за «Нефтехимик», в своём единственном матче он провёл на льду меньше минуты.