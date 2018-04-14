Новиков: ЦСКА давно ждал шанса выиграть КГ и сделает сейчас всё для победы

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина, в котором встретятся «Ак Барс» и ЦСКА.

«Ак Барс» брал пару лет назад Кубок Гагарина, а у ЦСКА трофея нет. У соперников шансы равны, угадать победителя сложно, всё будет зависеть от целого комплекса моментов.

Ларс Юханссон — открытие плей-офф. Он сыграл на ноль в серии со СКА, это удивительный случай для вратаря. Вратарская линия у ЦСКА очень сильная, там и Сорокин не промах, его тоже нельзя списывать со счетов. Думаю, во вратарской позиции у «армейцев» преимущество. Жалко, если Капризов из-за болезни пропустит финал, но тут ничего не сделать. Грустно, когда звёзды, а Кирилл именно наша звезда, не могут участвовать в крупных турнирах.

Сможет ли Зарипов взять пятый кубок Гагарина? Его присутствие в любой команде создаёт хорошую атмосферу, придаёт уверенность. Сможет или нет? Я тут всё-таки на стороне ЦСКА. «Армейцы» очень давно ждали этого шанса, им нельзя упускать этот момент и нужно сделать всё, чтобы выиграть Кубок Гагарина», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.